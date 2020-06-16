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Дело о халатности возбудили после драки в "Матросской тишине"
Следствие возбудило уголовное дело о халатности в отношении инспектора СИЗО-1 ("Матросская тишина") после драки заключенных, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:32
матросская тишина
москва
брянск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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матросская тишина, москва, брянск, происшествия

Дело о халатности возбудили после драки в "Матросской тишине"

11:32 16.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о халатности в отношении инспектора СИЗО-1 ("Матросская тишина") после драки заключенных, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, 31 мая в "Матросской тишине" произошла драка между Петром Турлаевым, членом ОПГ, осужденным в Брянске (он ожидает следующего суда), и арестантом Ибрагимом Дудаевым. В ходе конфликта Турлаев получил серьезные травмы. Прокуратура начала проверку.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что в нарушение требований изоляции и раздельного размещения лиц в следственном изоляторе инспектор отдела режима и надзора, ненадлежащим образом исполнив свои обязанности, поместил в один прогулочный двор лиц, содержащихся в разных камерах. Осознавая возможность возникновения конфликта, инспектор отошел в сторону и оставил их без надлежащего надзора. В ходе возникшего конфликта один из заключенных причинил другому телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 (халатность) УК РФ, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой Москвы на контроль.
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
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