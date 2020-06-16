Дело о халатности возбудили после драки в "Матросской тишине"

В прокуратуре отмечают, что в нарушение требований изоляции и раздельного размещения лиц в следственном изоляторе инспектор отдела режима и надзора, ненадлежащим образом исполнив свои обязанности, поместил в один прогулочный двор лиц, содержащихся в разных камерах. Осознавая возможность возникновения конфликта, инспектор отошел в сторону и оставил их без надлежащего надзора. В ходе возникшего конфликта один из заключенных причинил другому телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.