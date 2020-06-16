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Распространение нового коронавируса
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В Ростовской области умерли четыре пациента с коронавирусом
Еще четыре человека с диагнозом коронавирус скончались в Ростовской области за минувшие сутки, число жертв инфекции выросло до 71, сообщает правительство... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество

В Ростовской области умерли четыре пациента с коронавирусом

11:30 16.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн – РИА Новости. Еще четыре человека с диагнозом коронавирус скончались в Ростовской области за минувшие сутки, число жертв инфекции выросло до 71, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 7799 заболевших коронавирусом, из них 158 - за последние сутки. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 186.
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"За последние сутки скончались еще четыре человека с коронавирусом", - говорится в сообщении. Это два мужчины и две женщины от 60 до 71 года с сердечно-сосудистыми и некоторыми другими заболеваниями. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стал 71 человек.
Лечение в стационарах на сегодняшний день получает 772 пациента, из них 33 человека находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. За весь период выздоровели 3159 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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