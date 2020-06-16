В Ростовской области умерли четыре пациента с коронавирусом

"За последние сутки скончались еще четыре человека с коронавирусом", - говорится в сообщении. Это два мужчины и две женщины от 60 до 71 года с сердечно-сосудистыми и некоторыми другими заболеваниями. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стал 71 человек.