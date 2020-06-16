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Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:51
алексей порошенко
европейская солидарность
петр порошенко
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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алексей порошенко, европейская солидарность, петр порошенко, украина, в мире

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

11:30 16.06.2020 (обновлено: 11:51 16.06.2020)
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© Фото : Сегодня / Михаил КойфманАлексей Порошенко
Алексей Порошенко
© Фото : Сегодня / Михаил Койфман
Алексей Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
Накануне украинские СМИ сообщили, что у Алексея Порошенко произошел инсульт.
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"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Партия выразила соболезнования всем родным и близким умершего, в том числе Петру Порошенко и его жене Марине.
Алексею Порошенко недавно исполнилось 84 года. В 2009 году получил звание Героя Украины. Был депутатом Винницкого областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.
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Алексей ПорошенкоЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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