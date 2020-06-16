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В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 51
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области достигло 51, выздоровели более 1,7 тысячи человек, сообщает областное... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:28
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область, общество

В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 51

11:28 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области достигло 51, выздоровели более 1,7 тысячи человек, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 12 июня количество летальных случаев выросло до 50.

"Пятьдесят один человек с подтвержденным коронавирусом умер", - говорится в сообщении.

Таким образом, в июне в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтверждены 72 новых случая коронавирусной инфекции, всего в регионе выявлены 2,8 тысячи случаев COVID-19.
"За весь период выздоровели 1705 человек", - информирует облправительство.
Днем ранее количество выздоровевших было 1645.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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