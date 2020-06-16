В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 51

Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области достигло 51, выздоровели более 1,7 тысячи человек, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 12 июня количество летальных случаев выросло до 50.

"Пятьдесят один человек с подтвержденным коронавирусом умер", - говорится в сообщении.

Таким образом, в июне в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.

За последние сутки в Тверской области подтверждены 72 новых случая коронавирусной инфекции, всего в регионе выявлены 2,8 тысячи случаев COVID-19.

"За весь период выздоровели 1705 человек", - информирует облправительство.

Днем ранее количество выздоровевших было 1645.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.