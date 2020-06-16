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Комитет ГД поддержал проект о воспитательной составляющей в образовании
Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об укреплении... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:31
2020-06-16T11:31
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образование - общество, госдума рф, школа
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по образованию и науке на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей в образовании.
Данную инициативу внес с в Госдуму в конце мая президент РФ Владимир Путин.
Законопроектом предлагается определить воспитание как деятельность, "направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества".
В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.
Предполагается, что соответствующий федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2020 года.