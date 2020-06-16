Комитет ГД поддержал проект о воспитательной составляющей в образовании

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей в образовании.

Данную инициативу внес с в Госдуму в конце мая президент РФ Владимир Путин.

Законопроектом предлагается определить воспитание как деятельность, "направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества".

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.