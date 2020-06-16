Правительство упростило доступ сельхозпредприятий к льготным кредитам

"Теперь при формировании реестра потенциальных заемщиков участники нацпроекта будут включаться в него в приоритетном порядке. Выпадающие доходы банков, связанные с выдачей кредитов по сниженной ставке, будут компенсированы за счет субсидии от государства", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в кабмине, мера поможет привлечь новые компании в нацпроект, повысит темпы производства в агросекторе и увеличит его эффективность.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" нацелен на увеличение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Планируется, что в 2024 году рост этого показателя составит не ниже 5% по отношению к предыдущему году.