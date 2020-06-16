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Правительство упростило доступ сельхозпредприятий к льготным кредитам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сельхозпредприятиям, участвующим в нацпроекте "Производительность труда и поддержка... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:25
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
михаил мишустин, экономика

Правительство упростило доступ сельхозпредприятий к льготным кредитам

11:25 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ Доме правительства РФ
В Доме правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Доме правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сельхозпредприятиям, участвующим в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", станет проще получить льготные инвестиционные кредиты, сообщает пресс-служба кабмина.
"Теперь при формировании реестра потенциальных заемщиков участники нацпроекта будут включаться в него в приоритетном порядке. Выпадающие доходы банков, связанные с выдачей кредитов по сниженной ставке, будут компенсированы за счет субсидии от государства", - говорится в сообщении.
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Как отмечают в кабмине, мера поможет привлечь новые компании в нацпроект, повысит темпы производства в агросекторе и увеличит его эффективность.
Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" нацелен на увеличение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Планируется, что в 2024 году рост этого показателя составит не ниже 5% по отношению к предыдущему году.
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