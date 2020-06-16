Правительство упростило доступ сельхозпредприятий к льготным кредитам

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сельхозпредприятиям, участвующим в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", станет проще получить льготные инвестиционные кредиты, сообщает пресс-служба кабмина.
"Теперь при формировании реестра потенциальных заемщиков участники нацпроекта будут включаться в него в приоритетном порядке. Выпадающие доходы банков, связанные с выдачей кредитов по сниженной ставке, будут компенсированы за счет субсидии от государства", - говорится в сообщении.
Как отмечают в кабмине, мера поможет привлечь новые компании в нацпроект, повысит темпы производства в агросекторе и увеличит его эффективность.
Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" нацелен на увеличение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Планируется, что в 2024 году рост этого показателя составит не ниже 5% по отношению к предыдущему году.