https://ria.ru/20200616/1572988690.html
Додон предложил обеспечить дополнительную защиту прокуроров и судей
Президент Молдавии Игорь Додон во вторник выступил с инициативой создать дополнительный механизм защиты прокуроров и судей, участвующих в расследовании... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:25
2020-06-16T11:27
игорь додон
молдавия
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости.
Президент Молдавии Игорь Додон
во вторник выступил с инициативой создать дополнительный механизм защиты прокуроров и судей, участвующих в расследовании уголовных дел национального значения.
"Решил предложить проект законодательной инициативы о внесении изменений в нормативную базу, что позволит внедрить дополнительный механизм обеспечения государственной̆ защиты лиц, участвующих в процессе расследования уголовных дел национально значения (судей, прокуроров и т. д.) в случае, когда существует неминуемая опасность посягательства на их жизнь и здоровье при исполнении служебных обязанностей", - написал Додон на своей странице в Facebook
.
Президент отметил, что получает сигналы от компетентных органов, что на лиц, участвующих в громких расследованиях, оказываются попытки давления и запугивания.
"Согласно закону, эта категория государственных служащих находится под защитой̆ государства. В случае посягательства на их жизнь и здоровье, запугивания их в любой̆ форме государство применит все доступные инструменты, предусмотренные законом для обеспечения охраны этих лиц и их семейств, а также гарантирует им право на обеспечение средствами защиты органами внутренних дел", - подчеркнул Додон.
Также он отметил, что считает разумной инициативу правительства о специализации судебных инстанций или судебных составов в области борьбы с коррупцией̆ и рассмотрения резонансных дел.