Додон предложил обеспечить дополнительную защиту прокуроров и судей

Президент отметил, что получает сигналы от компетентных органов, что на лиц, участвующих в громких расследованиях, оказываются попытки давления и запугивания.

"Согласно закону, эта категория государственных служащих находится под защитой̆ государства. В случае посягательства на их жизнь и здоровье, запугивания их в любой̆ форме государство применит все доступные инструменты, предусмотренные законом для обеспечения охраны этих лиц и их семейств, а также гарантирует им право на обеспечение средствами защиты органами внутренних дел", - подчеркнул Додон.