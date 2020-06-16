"Гараж"и ММОМА возобновили работу для посетителей

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Музей современного искусства "Гараж" и Московский музей современного искусства (ММОМА) возобновляют во вторник с рядом ограничительных мер работу для посетителей, в частности, людям нужно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию при осмотре выставочных проектов, сообщили РИА Новости в учреждениях.

"С 16 июня посещение выставок возможно только по билетам с фиксированным временем входа. Все существующие в музее льготы сохраняются. Пройти на выставки можно только в указанный на билете временной интервал, например, с 11.00 до 11.30. В каждом пространстве музея действует ограничение по числу людей. Посещение музея возможно только в маске", - сообщили в пресс-службе музея "Гараж".

Кроме того, "Гараж" рекомендует обращать внимание на напольные разметки, пользоваться перчатками и соблюдать дистанцию между посетителями в 1,5 метра. Вход в музей будет осуществляться со стороны площади Искусств, выход - с противоположной стороны, на аллею Парка Горького.

Московский музей современного искусства рассказал, что будет возвращаться к привычному режиму работы в несколько этапов, и начнет с возобновления работы юбилейного проекта "ММОМА 99/19", который продлен до 13 сентября, также можно будет увидеть выставки "Воспоминания об АПТАРТ", "Татьяна Назаренко. Будущее в прошлом" и постоянную экспозицию Музея-мастерской Зураба Церетели.

"Планируя поход в музей, по возможности, приобретайте электронный билет заранее на сайте музея. Просьба соблюдать дистанцию в выставочных залах - не менее 1,5 метра - и передвигаться согласно отметкам при их наличии, утилизируйте использованные маски и перчатки в специально отведенных местах в музее, а после вымойте руки с мылом и продезинфицируйте их", - отметили в ММОМА.

Возобновляют работу для посетителей открытые площадки Музея Победы, на которых будет проведена санитарная обработка, нанесена специальная разметка в зоне билетных касс, торговых павильонов, уличного кафе и организованы отдельные входы и выходы, чтобы исключить встречные потоки на дорожках. Заработает и Бахрушинский театральный музей, а также парковые пространства федеральных музеев и музеев-заповедников.

К встрече с посетителями активно готовятся и другие музеи, так, в начале июля планируют открыться для посетителей Государственный Исторический музей, Третьяковская галерея и Пушкинский музей.

Роспотребнадзор совместно с министерством культуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в музеях, музеях-заповедниках и дворцово-парковых музея. Как ранее отмечала министр культуры Ольга Любимова, при работе над рекомендациями было учтено мнение музейного сообщества, а документ Роспотребнадзора станет основой для разработки дорожных карт по возобновлению своей деятельности для региональных и муниципальных музеев.