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"Гараж"и ММОМА возобновили работу для посетителей
Музей современного искусства "Гараж" и Московский музей современного искусства (ММОМА) возобновляют во вторник с рядом ограничительных мер работу для... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:23
культура
ольга любимова
новости культуры
выставки
музеи
гараж
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московский музей современного искусства
зураб церетели
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга любимова, новости культуры, выставки, музеи, гараж, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московский музей современного искусства, зураб церетели

"Гараж"и ММОМА возобновили работу для посетителей

11:23 16.06.2020
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© Анна НехаеваВыставка Atelier E.B "Прохожий" в "Гараже"
Выставка Atelier E.B Прохожий в Гараже
© Анна Нехаева
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Музей современного искусства "Гараж" и Московский музей современного искусства (ММОМА) возобновляют во вторник с рядом ограничительных мер работу для посетителей, в частности, людям нужно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию при осмотре выставочных проектов, сообщили РИА Новости в учреждениях.
"С 16 июня посещение выставок возможно только по билетам с фиксированным временем входа. Все существующие в музее льготы сохраняются. Пройти на выставки можно только в указанный на билете временной интервал, например, с 11.00 до 11.30. В каждом пространстве музея действует ограничение по числу людей. Посещение музея возможно только в маске", - сообщили в пресс-службе музея "Гараж".
Кроме того, "Гараж" рекомендует обращать внимание на напольные разметки, пользоваться перчатками и соблюдать дистанцию между посетителями в 1,5 метра. Вход в музей будет осуществляться со стороны площади Искусств, выход - с противоположной стороны, на аллею Парка Горького.
Московский музей современного искусства рассказал, что будет возвращаться к привычному режиму работы в несколько этапов, и начнет с возобновления работы юбилейного проекта "ММОМА 99/19", который продлен до 13 сентября, также можно будет увидеть выставки "Воспоминания об АПТАРТ", "Татьяна Назаренко. Будущее в прошлом" и постоянную экспозицию Музея-мастерской Зураба Церетели.
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"Планируя поход в музей, по возможности, приобретайте электронный билет заранее на сайте музея. Просьба соблюдать дистанцию в выставочных залах - не менее 1,5 метра - и передвигаться согласно отметкам при их наличии, утилизируйте использованные маски и перчатки в специально отведенных местах в музее, а после вымойте руки с мылом и продезинфицируйте их", - отметили в ММОМА.
Возобновляют работу для посетителей открытые площадки Музея Победы, на которых будет проведена санитарная обработка, нанесена специальная разметка в зоне билетных касс, торговых павильонов, уличного кафе и организованы отдельные входы и выходы, чтобы исключить встречные потоки на дорожках. Заработает и Бахрушинский театральный музей, а также парковые пространства федеральных музеев и музеев-заповедников.
К встрече с посетителями активно готовятся и другие музеи, так, в начале июля планируют открыться для посетителей Государственный Исторический музей, Третьяковская галерея и Пушкинский музей.
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Роспотребнадзор совместно с министерством культуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в музеях, музеях-заповедниках и дворцово-парковых музея. Как ранее отмечала министр культуры Ольга Любимова, при работе над рекомендациями было учтено мнение музейного сообщества, а документ Роспотребнадзора станет основой для разработки дорожных карт по возобновлению своей деятельности для региональных и муниципальных музеев.
Согласно рекомендациям, музеи должны будут подготовить помещения к полноценной работе – провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями, а также организовать "умную" маршрутизацию, обеспечивающую при возможности раздельные входы и выходы в здания музеев. Сотрудники и посетители должны будут находиться в помещениях в гигиенических масках и перчатках, соблюдая требуемую дистанцию, допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и многое другое.
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11 июня, 11:58Культура
Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня
100000
КультураОльга ЛюбимоваНовости культурыВыставкиМузеиГаражФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московский музей современного искусстваЗураб Церетели
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