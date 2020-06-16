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В Твери ночью сгорели семь автомобилей
Семь автомобилей сгорели в Твери в ночь на вторник, предположительно, их подожгли, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверь
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверь, происшествия

В Твери ночью сгорели семь автомобилей

11:22 16.06.2020 (обновлено: 14:22 16.06.2020)
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© Фото : Никита ЗаволжскийСгоревший автомобиль на парковке во дворе дома в поселке ДРСУ-2 в Твери
Сгоревший автомобиль на парковке во дворе дома в поселке ДРСУ-2 в Твери
© Фото : Никита Заволжский
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Семь автомобилей сгорели в Твери в ночь на вторник, предположительно, их подожгли, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел на парковке во дворе домов в поселке ДРСУ-2 в Твери.
"По предварительным данным, был совершен поджог двух автомобилей Renault Duster 2014 года выпуска. В результате пожара огнем уничтожены сгораемые части автомобилей. Огонь повредил еще пять автомобилей, стоявших на расстоянии примерно трех-четырех метров от тех, что подожгли", - рассказала собеседница.
Представитель ведомства отметила, что ущерб устанавливается.
Эмблема на форме сотрудника полиции
1 июня, 11:19
Телеканал ТНТ в Воркуте сообщил о поджоге автомобиля журналиста
Представитель УМВД по региону сообщила РИА Новости, что в полицию поступили заявления от владельцев четырех автомобилей. "В настоящее время сотрудниками полиции опрошены потерпевшие, возможные свидетели произошедшего, назначено проведение экспертизы… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 167 "умышленное уничтожение или повреждение имущества", - рассказала собеседница агентства, отметив, что полиция ищет поджигателей.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТверьПроисшествия
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