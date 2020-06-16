Рестораторы рассказали, как будут работать летние веранды в Москве

Ресторан на одного: в Японии креативно решили вопрос соцдистанции Кафе и рестораны, после ослабления мер, принятых в связи с COVID-19, должны соблюдать дополнительные нормы безопасности. Японская сеть Sushiro подошла к этому особо ответственно. Посетителям предоставляются кабинки на одного.