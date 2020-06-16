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Рестораторы рассказали, как будут работать летние веранды в Москве
Столичные рестораторы рассказали РИА Новости, как будут работать летние веранды, открывшиеся 16 июня после снятия ограничений по коронавирусу. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:25
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), росинтер , москва, московская область (подмосковье), mcdonald's corporation, общество

Рестораторы рассказали, как будут работать летние веранды в Москве

11:15 16.06.2020 (обновлено: 12:25 16.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Столичные рестораторы рассказали РИА Новости, как будут работать летние веранды, открывшиеся 16 июня после снятия ограничений по коронавирусу.
"У гостей при входе будет измеряться температура бесконтактными градусниками", - рассказали в пресс-службе Ginza Project. С сегодняшнего дня ресторанный холдинг открыл в столице шесть заведений с верандами: Christian, Patara Cafe, Butler, "Эларджи", "Чача" и "Цыцыла".
Столики на открытых верандах будут располагаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Для соблюдения дистанции в ресторанах будут размещены специальные наклейки, сообщили в пресс-службе "Шоколадницы". Сеть открыла в столице пять летних веранд, а в течение двух недель их число возрастет до 16.
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, которая также открыла в Москве летние веранды, при входе предлагает гостям продезинфицировать руки. Столы на летних верандах тоже будут дезинфицироваться после каждого посетителя или минимум раз в час, пояснили агентству в пресс-службе сети.
О регулярной санобработке рассказали также в Ginza Project, "Шоколаднице" и в "Росинтер Ресторантс Холдинг". В частности, "Росинтер" открывает 9 летних веранд в Москве и две в Московской области, сообщила президент холдинга Маргарита Костеева. Всего в период с 16 по 23 июня холдинг запустит в России 14 летних веранд ресторанов "IL Патио", TGI Fridays и кофеен Costa Coffee.
Сотрудники ресторанов будут носить перчатки и маски в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, добавили в Ginza Project. "Шоколадница" будет рекомендовать гостям чаще мыть руки, а для мытья посуды компания применит средства с дезинфицирующим эффектом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РосинтерМоскваМосковская область (Подмосковье)McDonald's CorporationОбщество
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