На Урале замглавы управления судебных приставов будут судить за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении заместителя начальника управления ФССП по Следователи направили в суд уголовное дело в отношении заместителя начальника управления ФССП по Свердловской области Елены Сидоровой, обвиняемой в получении взятки в размере 1,7 миллиона рублей, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, с июня 2018 по февраль 2019 года Сидорова получила от гендиректора одной из коммерческих фирм взятку на общую сумму 1,7 млн рублей за действия и бездействие по ряду исполнительных производств, по которым были арестованы деньги должника и установлен запрет на регистрационные действия в отношении объектов недвижимости.

Передача взятки осуществлялась через посредников, которые были освобождены от уголовной ответственности в связи с активной помощью в раскрытии преступления. По этому же основанию был освобождён от уголовной ответственности и гендиректор юридического лица, выступавший взяткодателем, уточнили в СУ СК.

"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Необходимо отметить, что часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере через посредника) в качестве наказания предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 8 до 15 лет", - говорится в сообщении.