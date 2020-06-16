https://ria.ru/20200616/1572988072.html
На Урале замглавы управления судебных приставов будут судить за взятку
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении заместителя начальника управления ФССП по Свердловской области Елены Сидоровой, обвиняемой в получении... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:15
2020-06-16T11:15
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
екатеринбург
происшествия
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости.
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении заместителя начальника управления ФССП по Свердловской области
Елены Сидоровой, обвиняемой в получении взятки в размере 1,7 миллиона рублей, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным следствия, с июня 2018 по февраль 2019 года Сидорова получила от гендиректора одной из коммерческих фирм взятку на общую сумму 1,7 млн рублей за действия и бездействие по ряду исполнительных производств, по которым были арестованы деньги должника и установлен запрет на регистрационные действия в отношении объектов недвижимости.
Передача взятки осуществлялась через посредников, которые были освобождены от уголовной ответственности в связи с активной помощью в раскрытии преступления. По этому же основанию был освобождён от уголовной ответственности и гендиректор юридического лица, выступавший взяткодателем, уточнили в СУ СК.
"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Необходимо отметить, что часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере через посредника) в качестве наказания предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 8 до 15 лет", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, преступления были выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства и регионального управления ФСБ России. При осмотре квартиры женщины сотрудники полиции обнаружили большое количество вещественных доказательств, подтверждающих ее причастность к содеянному.