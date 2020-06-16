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В Кабардино-Балкарии умер сороковой пациент с COVID-19
Еще один пациент с коронавирусом, 82-летний мужчина, скончался в Кабардино-Балкарии, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:10
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия

В Кабардино-Балкарии умер сороковой пациент с COVID-19

11:10 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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НАЛЬЧИК, 16 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом, 82-летний мужчина, скончался в Кабардино-Балкарии, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 39 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек - мужчина 1938 года рождения, житель Нальчика", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 80 новых случаев COVID-19, общее число заболевших превысило 4 тысячи и составило 4055. Выздоровели за сутки 88 человек, всего выздоровевших в регионе - 2050.
В госпиталях находятся 1246 человек, из которых 65 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1176 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 1851 человек, имевшие контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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