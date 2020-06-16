В Кабардино-Балкарии умер сороковой пациент с COVID-19

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

НАЛЬЧИК, 16 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом, 82-летний мужчина, скончался в Кабардино-Балкарии, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 39 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончался один человек - мужчина 1938 года рождения, житель Нальчика", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 80 новых случаев COVID-19, общее число заболевших превысило 4 тысячи и составило 4055. Выздоровели за сутки 88 человек, всего выздоровевших в регионе - 2050.

В госпиталях находятся 1246 человек, из которых 65 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1176 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 1851 человек, имевшие контакты с зараженными людьми.