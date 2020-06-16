В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 5,5 тысяч, количество умерших выросло за сутки с 60 до 64, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

"Она подтверждена у жителей Тулы , Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский", - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки 208 жителей Тулы и других районов области выздоровели после COVID-19.

"Четыре пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Тулы и Киреевска в возрасте от 70 до 89 лет, у трех из них в анамнезе — заболевания сердечно-сосудистой системы", - информируют областные власти.

На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5529 человек, число выздоровевших выросло до 3609.

Всего в регионе умерли 64 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.