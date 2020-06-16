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В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с COVID-19
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 5,5 тысяч, количество умерших выросло за сутки с 60 до 64, сообщает областное... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:09
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тула, тульская область

В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с COVID-19

11:09 16.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм
Медик надевает защитный костюм
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик надевает защитный костюм . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 5,5 тысяч, количество умерших выросло за сутки с 60 до 64, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 208 жителей Тулы и других районов области выздоровели после COVID-19.
"Четыре пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Тулы и Киреевска в возрасте от 70 до 89 лет, у трех из них в анамнезе — заболевания сердечно-сосудистой системы", - информируют областные власти.
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На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5529 человек, число выздоровевших выросло до 3609.
Всего в регионе умерли 64 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТулаТульская область
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