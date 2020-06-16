В ОП рассказали о работе по контролю за голосованием по поправкам

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ сотрудничает с 18 политическими партиями и с более 1400 общественными организациями в плане контроля за проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию, она также отслеживает достоверность распространяемых сведений о предстоящей процедуре, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Общественная палата РФ сотрудничает с 18 политическими партиями и с более 1400 общественными организациями в плане контроля за проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию, она также отслеживает достоверность распространяемых сведений о предстоящей процедуре, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева

"С 18 политическими партиями подписали соответствующее соглашение, на сегодняшний день по всей стране более 1400 общественных организаций участвуют в работе по контролю за организацией общероссийского голосования", - рассказала Михеева на онлайн-конференции на тему "Фейки и иностранное вмешательство во время подготовки к общероссийскому голосованию за поправки в конституцию", которая состоялась в ММПЦ "Россия сегодня".

На недавней встрече с политическими партиями, как напомнила секретарь ОП РФ, была заключена договоренность о том, что специальные эксперты будут отслеживать информацию, которая распространяется в связи с предстоящим голосованием.

"Наши эксперты будут, конечно же, следить за тем, чтобы эта информация была достоверной… Сегодня, конечно же, мы понимаем, что самое лучше средство для того, чтобы противодействовать распространению ложной информации, - это информационная открытость. Мы абсолютно открыты в плане организации общественного наблюдения", - добавила Михеева.