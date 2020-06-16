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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1572987731.html
В ОП рассказали о работе по контролю за голосованием по поправкам
Общественная палата РФ сотрудничает с 18 политическими партиями и с более 1400 общественными организациями в плане контроля за проведением общероссийского... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:09
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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лидия михеева, конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

В ОП рассказали о работе по контролю за голосованием по поправкам

11:09 16.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ сотрудничает с 18 политическими партиями и с более 1400 общественными организациями в плане контроля за проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию, она также отслеживает достоверность распространяемых сведений о предстоящей процедуре, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"С 18 политическими партиями подписали соответствующее соглашение, на сегодняшний день по всей стране более 1400 общественных организаций участвуют в работе по контролю за организацией общероссийского голосования", - рассказала Михеева на онлайн-конференции на тему "Фейки и иностранное вмешательство во время подготовки к общероссийскому голосованию за поправки в конституцию", которая состоялась в ММПЦ "Россия сегодня".
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На недавней встрече с политическими партиями, как напомнила секретарь ОП РФ, была заключена договоренность о том, что специальные эксперты будут отслеживать информацию, которая распространяется в связи с предстоящим голосованием.
"Наши эксперты будут, конечно же, следить за тем, чтобы эта информация была достоверной… Сегодня, конечно же, мы понимаем, что самое лучше средство для того, чтобы противодействовать распространению ложной информации, - это информационная открытость. Мы абсолютно открыты в плане организации общественного наблюдения", - добавила Михеева.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов: Москвы и Нижегородской области.
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Голосование по поправкам в КонституциюЛидия МихееваКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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