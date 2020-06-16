В Липецкой области рассказали о новых случаях COVID-19

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Пациентов в тяжелом состоянии среди 60 человек, у которых за сутки в Липецкой области была подтверждена коронавирусная инфекция, нет, сообщил во вторник РИА Новости представитель обладминистрации.

За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвержден у 60 человек.

"Тяжелых" среди них нет", - сказал собеседник агентства.

Всего в регионе выявлено 3113 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 1319 человек. Десять, в том числе два медработника, скончались.

Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.