В Болгарии число заразившихся коронавирусом превысило 3,3 тысячи

По данным минздрава, за последние сутки в стране был выявлен 51 новый случай заражения COVID-19, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 3341. Из них 1381 случай активный. По меньшей мере 176 пациентов с коронавирусом скончались. Всего выздоровели 1784 человека.