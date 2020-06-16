В Болгарии число заразившихся коронавирусом превысило 3,3 тысячи

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Болгарии превысило 3,3 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние сутки в стране был выявлен 51 новый случай заражения COVID-19, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 3341. Из них 1381 случай активный. По меньшей мере 176 пациентов с коронавирусом скончались. Всего выздоровели 1784 человека.
Сейчас в больницах находятся 253 пациента, 14 из них – в отделениях интенсивной терапии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.