В Индии трое военных погибли в столкновении с китайскими военным

"Во время процесса деэскалации, проходящего в долине Галван, вчера вечером произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам. Среди погибших с индийской стороны - офицер и два солдата. Высокопоставленные военные обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку", - говорится в заявлении.