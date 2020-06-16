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В Индии трое военных погибли в столкновении с китайскими военным
Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в понедельник вечером в районе долины Галван, сообщил представитель армии... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:58
кашмир
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кашмир, мид индии, бутан, китай, в мире

В Индии трое военных погибли в столкновении с китайскими военным

11:05 16.06.2020 (обновлено: 12:58 16.06.2020)
3969
© AP Photo / Mukhtar KhanСолдат индийской армии
Солдат индийской армии
© AP Photo / Mukhtar Khan
Солдат индийской армии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн – РИА Новости. Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в понедельник вечером в районе долины Галван, сообщил представитель армии Индии.
"Во время процесса деэскалации, проходящего в долине Галван, вчера вечером произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам. Среди погибших с индийской стороны - офицер и два солдата. Высокопоставленные военные обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку", - говорится в заявлении.
Как отмечают индийские СМИ, раненые есть также и с китайской стороны.
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
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Командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенант Хариндер Сингх 6 июня обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем. В МИД Индии по итогам прошедших 6 июня переговоров заявили, что Индия и Китай согласились урегулировать ситуацию на линии фактического контроля в регионе Ладакх мирным путем, будут продолжать контакты на военном и дипломатическом уровнях. Позднее индийские СМИ сообщили, что Индия и Китай начали отвод войск с занятых ранее участков.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам - горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.
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11 июня, 10:18
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КашмирМИД ИндииБутанКитайВ мире
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