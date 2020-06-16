На Украине оценили ситуацию с распространением коронавируса

На прошлой неделе на Украине был зафиксирован антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки – 753 случая, также зафиксировано увеличение количества новых зарегистрированных случаев за сутки – более 600, в то время как ранее статистика находилась в пределах 300-500.

"Если мы говорим о количестве тестирований, вы видите, что около 10 тысяч тестирований методом ПЦР мы уже делаем порядка двух недель, а значительный рост новых подтвержденных случаев коронавируса начался на предыдущей неделе, когда мы перешли порог и начали ставить антирекорды - более 600… Мы связываем это, в том числе с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений… Во-вторых, мы видим некоторые вспышки в определенных населенных пунктах, связанные с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мер", - сказал Степанов на брифинге во вторник.