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Распространение нового коронавируса
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На Украине оценили ситуацию с распространением коронавируса
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокий уровень заболеваемости коронавирусом в стране на протяжении недели не связан с увеличением... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
украина
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, украина, в мире

На Украине оценили ситуацию с распространением коронавируса

11:05 16.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокий уровень заболеваемости коронавирусом в стране на протяжении недели не связан с увеличением ПЦР-тестирований.
На прошлой неделе на Украине был зафиксирован антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки – 753 случая, также зафиксировано увеличение количества новых зарегистрированных случаев за сутки – более 600, в то время как ранее статистика находилась в пределах 300-500.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Если мы говорим о количестве тестирований, вы видите, что около 10 тысяч тестирований методом ПЦР мы уже делаем порядка двух недель, а значительный рост новых подтвержденных случаев коронавируса начался на предыдущей неделе, когда мы перешли порог и начали ставить антирекорды - более 600… Мы связываем это, в том числе с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений… Во-вторых, мы видим некоторые вспышки в определенных населенных пунктах, связанные с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мер", - сказал Степанов на брифинге во вторник.
Он отметил, что необходимо придерживаться рекомендаций Минздрава, чтобы снизить риск инфицирования и, как следствие, снизить количество заболеваний. По его словам, это один из основных критериев.
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19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 32476, умер 912 человек, 14528 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗУкраинаВ мире
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