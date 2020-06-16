На Кубе рассказали, какие курорты первыми примут туристов

Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международный туризм на Кубе возобновится на втором этапе возвращения карибского государства к нормальной жизни со строгими санитарными протоколами, Международный туризм на Кубе возобновится на втором этапе возвращения карибского государства к нормальной жизни со строгими санитарными протоколами, сообщает АТОР.

По словам премьер-министра Кубы Мануэля Марреро, восстановление въездного туризма будет происходить постепенно и начнется с определенных территорий.

Первыми иностранных гостей примут островные курорты на севере (Санта Мария, Кайо Коко) и юге страны (Кайо Ларго). Отдыхающие прилетят на чартерных рейсах.

Отели будут работать с неполной загрузкой для обеспечения социального дистанцирования. Бассейны откроются с ограничениями, доступ к пляжам обеспечат с эпидконтролем.

Все иностранные путешественники будут обязаны при въезде предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, пройти термометрию и быть готовыми к "медико-эпидемиологическому наблюдению" в отелях.

Гостям разрешат передвигаться только в пределах своих туристических зон. Экскурсии в Гавану и другие провинции страны пока под запретом, чтобы ограничить контакты иностранцев с местным населением.

Дата начала международных рейсов еще не определена, однако, по информации авиавластей Кубы, все воздушные операции приостановлены как минимум до 1 августа.