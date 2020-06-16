https://ria.ru/20200616/1572987202.html
На Кубе рассказали, какие курорты первыми примут туристов
Международный туризм на Кубе возобновится на втором этапе возвращения карибского государства к нормальной жизни со строгими санитарными протоколами, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:08
2020-06-16T11:08
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
куба
гавана
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба, гавана
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Международный туризм на Кубе возобновится на втором этапе возвращения карибского государства к нормальной жизни со строгими санитарными протоколами, сообщает
АТОР.
По словам премьер-министра Кубы Мануэля Марреро, восстановление въездного туризма будет происходить постепенно и начнется с определенных территорий.
Первыми иностранных гостей примут островные курорты на севере (Санта Мария, Кайо Коко) и юге страны (Кайо Ларго). Отдыхающие прилетят на чартерных рейсах.
Отели будут работать с неполной загрузкой для обеспечения социального дистанцирования. Бассейны откроются с ограничениями, доступ к пляжам обеспечат с эпидконтролем.
Все иностранные путешественники будут обязаны при въезде предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, пройти термометрию и быть готовыми к "медико-эпидемиологическому наблюдению" в отелях.
Гостям разрешат передвигаться только в пределах своих туристических зон. Экскурсии в Гавану и другие провинции страны пока под запретом, чтобы ограничить контакты иностранцев с местным населением.
Дата начала международных рейсов еще не определена, однако, по информации авиавластей Кубы, все воздушные операции приостановлены как минимум до 1 августа.
По оценке российских экспертов, при открытии границ Куба может попасть в первый пул стран, куда будут разрешены полеты.