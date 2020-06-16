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У здания парламента Армении задержали более ста человек
У здания парламента Армении, где обсуждается вопрос о лишении депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:59
гагик царукян
процветающая армения
армения
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гагик царукян, процветающая армения, армения, в мире

У здания парламента Армении задержали более ста человек

10:59 16.06.2020 (обновлено: 12:59 16.06.2020)
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© Sputnik / Andranik GhazaryanСотрудники правоохранительных органов возле парламента Армении в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов возле парламента Армении в Ереване
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
ЕРЕВАН, 16 июн — РИА Новости. У здания парламента Армении, где обсуждается вопрос о лишении депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, задержали более 100 человек, сообщил представитель пресс-службы полиции Зарзанд Габриелян.
Около парламента собрались сторонники Царукяна. Полиция стянула туда силы, чтобы не допустить проведения митинга. Свои действия правоохранители объясняют запретом на массовые акции в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.

"По состоянию на 11:00 (10:00 мск. — Прим. ред.) в полицейские отделения от здания парламента доставлены 103 человека", — сказал Габриелян.

Как сообщил телеканал Armnews, один из задержанных — трехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Роман Амоян. На видеокадрах видно, что в задержании спортсмена участвовали более десяти полицейских, которым с трудом удалось повалить его на землю, а затем повести к машине. Амоян был лучшим спортсменом Армении 2011 года, призером чемпионатов мира и Олимпийских игр.
Генпрокуратура намерена привлечь Царукяна к ответственности за нарушения в преддверии парламентских выборов, состоявшихся 2 апреля 2017 года. Речь идет о статье "Соучастие в даче взятки избирателям, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или препятствование свободному волеизъявлению избирателя". В частности, политика подозревают в создании организованной группы для подкупа избирателей. В результате генпрокурор обратился к парламенту с просьбой разрешить уголовное преследование Царукяна.
Сам депутат считает действия правоохранителей политическим преследованием. По его словам, это началось после того, как он на заседании политсовета своей партии предложил полностью сменить правительство. По его словам, основная проблема заключается в том, что в кабинете министров нет опытных людей.
Царукян создал партию "Процветающая Армения" — политическую силу с либеральным уклоном — в 2004 году. Сейчас ей принадлежит 25 из 132 мест в парламенте.
Роберт Кочарян
Вчера, 15:50
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Гагик ЦарукянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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