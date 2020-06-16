У здания парламента Армении задержали более ста человек

ЕРЕВАН, 16 июн — РИА Новости. У здания парламента У здания парламента Армении , где обсуждается вопрос о лишении депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной фракции " Процветающая Армения Гагика Царукяна , задержали более 100 человек, сообщил представитель пресс-службы полиции Зарзанд Габриелян.

Около парламента собрались сторонники Царукяна. Полиция стянула туда силы, чтобы не допустить проведения митинга. Свои действия правоохранители объясняют запретом на массовые акции в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.

"По состоянию на 11:00 (10:00 мск. — Прим. ред.) в полицейские отделения от здания парламента доставлены 103 человека", — сказал Габриелян.

Как сообщил телеканал Armnews , один из задержанных — трехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Роман Амоян. На видеокадрах видно, что в задержании спортсмена участвовали более десяти полицейских, которым с трудом удалось повалить его на землю, а затем повести к машине. Амоян был лучшим спортсменом Армении 2011 года, призером чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Генпрокуратура намерена привлечь Царукяна к ответственности за нарушения в преддверии парламентских выборов, состоявшихся 2 апреля 2017 года. Речь идет о статье "Соучастие в даче взятки избирателям, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или препятствование свободному волеизъявлению избирателя". В частности, политика подозревают в создании организованной группы для подкупа избирателей. В результате генпрокурор обратился к парламенту с просьбой разрешить уголовное преследование Царукяна.

Сам депутат считает действия правоохранителей политическим преследованием. По его словам, это началось после того, как он на заседании политсовета своей партии предложил полностью сменить правительство. По его словам, основная проблема заключается в том, что в кабинете министров нет опытных людей.