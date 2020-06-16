В Москве 2874 пациента излечились от коронавируса за сутки

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 60% от общего числа заболевших Более 60% от общего числа заболевших коронавирусом Москве уже вылечились, сообщает во вторник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

По данным штаба, в столице подтверждено 1416 новых случаев коронавируса. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 208 680 случаев коронавируса.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2874 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 126 114 - это более 60% от всех случаев заболевания", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой

Уточняется, что 39,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,5% – от 46 до 65 лет, 11,8% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 8,1% среди заболевших - дети.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

По поручению мэра Москвы с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. Уже более 165 тысяч москвичей сдали анализы на антитела. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения. Более подробно с результатами исследования популяционного иммунитета можно ознакомиться на сайте mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4133.html.