https://ria.ru/20200616/1572986989.html
В Москве 2874 пациента излечились от коронавируса за сутки
Более 60% от общего числа заболевших коронавирусом в Москве уже вылечились, сообщает во вторник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:59
2020-06-16T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1400x0_80_0_0_50ae5db6e2331cc57642b23f05b3e5fc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Более 60% от общего числа заболевших коронавирусом
в Москве
уже вылечились, сообщает во вторник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
По данным штаба, в столице подтверждено 1416 новых случаев коронавируса. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 208 680 случаев коронавируса.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2874 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 126 114 - это более 60% от всех случаев заболевания", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой
.
Уточняется, что 39,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,5% – от 46 до 65 лет, 11,8% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 8,1% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
По поручению мэра Москвы с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. Уже более 165 тысяч москвичей сдали анализы на антитела. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения. Более подробно с результатами исследования популяционного иммунитета можно ознакомиться на сайте mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4133.html.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.