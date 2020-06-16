В ВС Украины выявили шесть новых случаев COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них один военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.