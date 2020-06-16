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В ВС Украины выявили шесть новых случаев COVID-19
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 143 человека, выздоровели 209, сообщил во... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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353
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВС Украины выявили шесть новых случаев COVID-19

10:57 16.06.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 143 человека, выздоровели 209, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них один военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеют 143 человека, всего за время пандемии выздоровели 209 человек, летальных случаев – четыре. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 541 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 32476, умерли 912 человек, 14528 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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