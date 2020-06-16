В ВС Украины выявили шесть новых случаев COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них один военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеют 143 человека, всего за время пандемии выздоровели 209 человек, летальных случаев – четыре. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 541 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 32476, умерли 912 человек, 14528 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.