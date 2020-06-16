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"Аэрофлот" обработал более 100 тысяч заявок на оформление ваучеров
Авиакомпания "Аэрофлот" обработала более 100 тысяч заявок на оформление электронных ваучеров, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:10
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, аэрофлот, экономика

"Аэрофлот" обработал более 100 тысяч заявок на оформление ваучеров

10:55 16.06.2020 (обновлено: 11:10 16.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" обработала более 100 тысяч заявок на оформление электронных ваучеров, сообщили в пресс-службе компании.
Ваучер оформляется взамен неиспользованных из-за пандемии коронавируса авиабилетов по ряду направлений или дополнительных услуг авиакомпании, приобретенных до 1 мая 2020 года.
"Аэрофлот" обработал более 100 тысяч заявок пассажиров на оформление электронных ваучеров", - говорится в сообщении.
В тестовом режиме оформление электронных ваучеров началось 26 мая, в первый день работы системы было обработано 207 заявок. Сейчас компания обрабатывает более 8 тысяч заявок на оформление электронных ваучеров в день.
С 1 июня 2020 года ваучер можно использовать при одновременном бронировании и оплате билета и услуг в контакт-центре "Аэрофлота", а с 17 июня - на официальном сайте авиакомпании. Оформить ваучер можно до 31 декабря 2020 года. Срок его действия составляет три года.
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
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