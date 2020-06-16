"Аэрофлот" обработал более 100 тысяч заявок на оформление ваучеров

В тестовом режиме оформление электронных ваучеров началось 26 мая, в первый день работы системы было обработано 207 заявок. Сейчас компания обрабатывает более 8 тысяч заявок на оформление электронных ваучеров в день.

С 1 июня 2020 года ваучер можно использовать при одновременном бронировании и оплате билета и услуг в контакт-центре "Аэрофлота", а с 17 июня - на официальном сайте авиакомпании. Оформить ваучер можно до 31 декабря 2020 года. Срок его действия составляет три года.