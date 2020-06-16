В МИД прокомментировали угрозы минирования посольств за рубежом

"К сожалению, в адрес российских загранучреждений по электронной почте периодически поступают письма с различными угрозами, которые, как правило, носят заведомо ложный характер", - сообщили в МИД, комментируя РИА Новости прокатившуюся в начале июня по российским посольствам волну угроз "минирования"