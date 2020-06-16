В МИД прокомментировали угрозы минирования посольств за рубежом

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В российском МИД рассказали, что в адрес российских загранучреждений по электронной почте периодически поступают письма с различными угрозами, которые носят заведомо ложный характер.
"К сожалению, в адрес российских загранучреждений по электронной почте периодически поступают письма с различными угрозами, которые, как правило, носят заведомо ложный характер", - сообщили в МИД, комментируя РИА Новости прокатившуюся в начале июня по российским посольствам волну угроз "минирования"
В министерстве добавили, что, "несмотря на это, службы безопасности российских загранучреждений во взаимодействии с компетентными органами стран пребывания уделяют необходимое внимание каждому из них".
"Ведётся соответствующая оперативная работа по выявлению источников угроз и предотвращению их повторения", - сказали в МИД России.
Там напомнили, что "рассылка подобных писем является уголовно наказуемым деянием и преследуется по закону".