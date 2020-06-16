Американец получил счет за лечение COVID-19 в 1,1 миллиона долларов

Флор провел 62 дня в отделении интенсивной терапии, причем несколько недель находился в искусственной коме. Он был так близок к смерти, что его семья звонила, чтобы попрощаться с ним.

Счет на 1,1 миллиона долларов состоит из почти трех тысяч позиций, которые занимают 181 страницу. По словам Флора, его палата стоила около 9,7 тысячи долларов в день. Кроме того, добавил он, счет может стать больше, потому что в него не включили плату за медицинское обслуживание, диализ и врачей, лечивших его.