https://ria.ru/20200616/1572986502.html
Американец получил счет за лечение COVID-19 в 1,1 миллиона долларов
Американец Майкл Флор, перенесший COVID-19 в 70 лет, получил огромный счет за лечение в клинике в Иссакуа, сообщает The Time. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:51
2020-06-16T10:58
коронавирус covid-19
сша
в мире
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https://ria.ru/20200616/1572976263.html
Давид Мишин
Ну и где товарищи которые кричат о лучшей медицине на западе, и хотят чтобы у нас так было
48
freizdorf
У него был выбор. Либо как все в простой госпиталь . Либо в платную клинику . Человек он наверно богатый , мог себе позволить. Так же знал, что у него хорошая страховка , которая реально покроет большую часть суммы. Почему нет ? Это нормальная история . И никотине пишет , что кто-то в шоке. Всех все устраивает .
46
9
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Американец Майкл Флор, перенесший COVID-19
в 70 лет, получил огромный счет за лечение в клинике в Иссакуа, сообщает The Time
.
Флор провел 62 дня в отделении интенсивной терапии, причем несколько недель находился в искусственной коме. Он был так близок к смерти, что его семья звонила, чтобы попрощаться с ним.
Счет на 1,1 миллиона долларов состоит из почти трех тысяч позиций, которые занимают 181 страницу. По словам Флора, его палата стоила около 9,7 тысячи долларов в день. Кроме того, добавил он, счет может стать больше, потому что в него не включили плату за медицинское обслуживание, диализ и врачей, лечивших его.
Однако, по словам американца, большую часть суммы покроет страховка.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.