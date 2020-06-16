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Парад Победы не состоится в 14 российских городах
Власти 14 российских городов из-за сложной ситуации с коронавирусом отменили Парад Победы, который должен пройти 24 июня. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:09
игорь коротченко
сергей собянин
дмитрий песков
общество
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572951056_79:0:2500:1362_1400x0_80_0_0_b8f15fdfc3e418618edd1a2e82285f6e.jpg
https://ria.ru/20200615/1572965248.html
https://ria.ru/20200615/1572963103.html
Конечно, отменить везде. Зачем демонстрировать военную мощь, если перед вирусом капитулировали. Можете кидать тапками и шапками.
127
хоть у кого то .мозги есть.
107
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572951056_79:0:2500:1362_1400x0_80_0_0_b8f15fdfc3e418618edd1a2e82285f6e.jpg
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игорь коротченко, сергей собянин, дмитрий песков, общество

Парад Победы не состоится в 14 российских городах

10:48 16.06.2020 (обновлено: 16:09 16.06.2020)
111836
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Власти 14 российских городов из-за сложной ситуации с коронавирусом отменили Парад Победы, который должен пройти 24 июня.
Парад не состоится в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске.
Член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что власти приняли разумное решение, поскольку здоровье граждан страны является главным приоритетом.
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Он подчеркнул, что подчеркнул, что жители городов, где праздничные мероприятия не состоятся, в любом случае смогут посмотреть по телевизору наиболее зрелищный парад Победы на Красной площади, который станет "впечатляющей демонстрацией современного состояния и боевой мощи Вооруженных сил России".

Смотрите парад по ТВ

Ранее президент Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.
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В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы остаться дома в день парада, напомнив, что массовые мероприятия в городе пока запрещены.
Песков согласился с мэром и заявил, что парад удобнее будет посмотреть по телевизору, добавив, что организацией трансляции занимается огромная команда специалистов, и "это фактически шедевр каждый раз".
11613422466
Обсудить 16
Игорь КоротченкоСергей СобянинДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Конечно, отменить везде. Зачем демонстрировать военную мощь, если перед вирусом капитулировали. Можете кидать тапками и шапками.
16 июня, 11:17
Тамара Абрамова
72600445
хоть у кого то .мозги есть.
16 июня, 11:02
cchugunova1996
82312217
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