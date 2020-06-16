https://ria.ru/20200616/1572986362.html
Парад Победы не состоится в 14 российских городах
Власти 14 российских городов из-за сложной ситуации с коронавирусом отменили Парад Победы, который должен пройти 24 июня. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:48
2020-06-16T16:09
игорь коротченко
сергей собянин
дмитрий песков
общество
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https://ria.ru/20200615/1572965248.html
https://ria.ru/20200615/1572963103.html
Тамара Абрамова
Конечно, отменить везде. Зачем демонстрировать военную мощь, если перед вирусом капитулировали. Можете кидать тапками и шапками.
127
chugunova1996
хоть у кого то .мозги есть.
107
16
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь коротченко, сергей собянин, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Власти 14 российских городов из-за сложной ситуации с коронавирусом отменили Парад Победы, который должен пройти 24 июня.
Парад не состоится в Пскове
, Вологде
, Ярославле
, Орле
, Курске
, Белгороде
, Перми
, Пензе
, Саранске
, Челябинске
, Нижнем Тагиле
, Петропавловске-Камчатском
, Иркутске
и Якутске
.
Член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что власти приняли разумное решение, поскольку здоровье граждан страны является главным приоритетом.
Он подчеркнул, что подчеркнул, что жители городов, где праздничные мероприятия не состоятся, в любом случае смогут посмотреть по телевизору наиболее зрелищный парад Победы на Красной площади, который станет "впечатляющей демонстрацией современного состояния и боевой мощи Вооруженных сил России".
Смотрите парад по ТВ
Ранее президент Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы остаться дома в день парада, напомнив, что массовые мероприятия в городе пока запрещены.
Песков согласился с мэром и заявил, что парад удобнее будет посмотреть по телевизору, добавив, что организацией трансляции занимается огромная команда специалистов, и "это фактически шедевр каждый раз".