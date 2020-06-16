https://ria.ru/20200616/1572986328.html
В Башкирии омбудсмен ищет женщину, исполнявшую при сыне эротический танец
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Башкирии проверит сообщение о том, что мать при маленьком ребёнке якобы исполняла эротический танец для... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:47
2020-06-16T11:07
милана скоробогатова
республика башкортостан
происшествия
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2
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милана скоробогатова, республика башкортостан, происшествия