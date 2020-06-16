Горбачев-фонд: пандемия выявила проблемы в обеспечении биобезопасности

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Пандемия COVID-19 свидетельствует о нерешенности проблемы биобезопасности, говорит о серьезном сбое в существующих механизмах ее обеспечения, а также напоминает о необходимости укрепления режима контроля за исполнением Конвенции о запрещении бактериологического оружия, считают в Международном фонде социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд).

"Кризис высветил нерешенность в глобальном масштабе проблемы биобезопасности – как в медико-санитарном аспекте, так и в предотвращении военного использования достижений современной биологии", - указано в подготовленном авторским коллективом фонда докладе "Пандемия как вызов и новое мышление в XXI веке", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Как полагают эксперты, проблема здесь заключается "не в неповоротливости ВОЗ и межгосударственных переговорных механизмов, а в отсутствии доверия, прежде всего между ведущими мировыми державами", что ярко проявилось во время нынешнего кризиса. "Уже предъявляются и, вероятно, будут предъявляться претензии по многим адресам. Но это бесперспективный путь. Единственный разумный путь – наладить реальное международное взаимодействие и сотрудничество, сфокусировать его на направлениях, которым до сих пор не уделялось достаточного внимания", - уверены в Горбачев-фонде

Авторы доклада напоминают, что обеспечению биобезопасности призваны служить международные медико-санитарные правила, принятые в 2005 году. "Очевидно, что история возникновения нынешней пандемии свидетельствует о серьезном сбое в механизмах, предусмотренных международными правилами. В связи с этим необходимо обсуждение на политическом и экспертном уровне путей повышения эффективности этих механизмов, ужесточения мер по их соблюдению и расследованию причин возникновения пандемий и чрезвычайных ситуаций, имеющих международное значение", - указывают эксперты.

По их мнению, связанный с COVID-19 кризис также напомнил, что эффективность Конвенции о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия ослабляется отсутствием в ней механизма контроля. На международном уровне до сих пор серьезно не обсуждались и угрозы, связанные с биотерроризмом, хотя его опасность возрастает вместе с распространением биотехнологий, подчеркивают авторы доклада.

"Есть реальные опасения, что некоторые виды биологических препаратов могут использоваться для создания атмосферы страха, хаоса и социальной напряжённости. Вызывает тревогу относительная доступность информации о ведущихся разработках и отсутствие международных инициатив, направленных на парирование биоугроз", - отмечено в докладе.