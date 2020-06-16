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Китай надеется на сохранение мира и стабильности на Корейском полуострове
Китай на фоне последних событий надеется на сохранение мира и стабильности на корейском полуострове, завил на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:44
ким ё чжон
мид кнр
китай
кндр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ким ё чжон, мид кнр, китай, кндр, в мире

Китай надеется на сохранение мира и стабильности на Корейском полуострове

10:44 16.06.2020
372
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Китай на фоне последних событий надеется на сохранение мира и стабильности на корейском полуострове, завил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее генштаб Корейской народной армии сообщил, что КНДР изучает возможность введения своей армии в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.
Пхеньян
Вчера, 07:05
КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок
"Китай, как близкий сосед, надеется на поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове", - заявил дипломат, комментируя заявление северокорейской стороны.
При этом, на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения о том, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, дипломат ответил, что пока не располагает информацией по этому вопросу.
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
12 июня, 11:41
Китай призвал США прислушаться к озабоченности КНДР ради выхода из тупика
Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило во вторник, что в райне Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня были слышны взрывы и наблюдался дым. Позже южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне.
Ранее первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявляла, что Северная Корея на ближайшее время "разрушит до основания" совместный офис связи.
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