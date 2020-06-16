Китай надеется на сохранение мира и стабильности на Корейском полуострове

Ранее генштаб Корейской народной армии сообщил, что КНДР изучает возможность введения своей армии в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.
"Китай, как близкий сосед, надеется на поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове", - заявил дипломат, комментируя заявление северокорейской стороны.
При этом, на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения о том, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, дипломат ответил, что пока не располагает информацией по этому вопросу.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило во вторник, что в райне Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня были слышны взрывы и наблюдался дым. Позже южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне.
Ранее первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявляла, что Северная Корея на ближайшее время "разрушит до основания" совместный офис связи.