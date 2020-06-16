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СМИ: Пакистан освободил двух индийских дипломатов
Власти Пакистана освободили двух задержанных накануне сотрудников индийской дипмиссии, сообщает издание Hindu. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:41
кашмир
нью-дели
пакистан
индия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кашмир, нью-дели, пакистан, индия, в мире

СМИ: Пакистан освободил двух индийских дипломатов

10:41 16.06.2020
192
© Flickr / kash_ifПакистанская полиция
Пакистанская полиция
© Flickr / kash_if
Пакистанская полиция. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн – РИА Новости. Власти Пакистана освободили двух задержанных накануне сотрудников индийской дипмиссии, сообщает издание Hindu.
"Пол Селвадхас и Двиму Брахма были освобождены властями Пакистана после того, как Индия подала решительный протест", - сообщает издание со ссылкой на источник.
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28 мая, 10:21
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Газета сообщает, что они работают водителями в индийской дипмиссии в Пакистане. Отмечается, что травмы на их телах показывают, что они были избиты во время содержания под стражей в полиции.
Ранее пакистанские телеканалы сообщили, что в столице Пакистана задержаны два дипломата при попытке скрыться с места ДТП. Как отмечали индийские СМИ, инцидент произошел несколько недель спустя после того, как два пакистанских дипломата в Нью-Дели, работавших в визовом отделе, были обвинены в шпионаже и депортированы.
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Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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