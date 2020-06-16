СМИ: Пакистан освободил двух индийских дипломатов

"Пол Селвадхас и Двиму Брахма были освобождены властями Пакистана после того, как Индия подала решительный протест", - сообщает издание со ссылкой на источник.

Газета сообщает, что они работают водителями в индийской дипмиссии в Пакистане. Отмечается, что травмы на их телах показывают, что они были избиты во время содержания под стражей в полиции.