Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572985862.html
В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19
Более 500 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:39
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_0:0:3039:1710_1400x0_80_0_0_8d85ee6242937c4a2b1f78985178dda4.jpg
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_0:0:3039:1710_1400x0_80_0_0_8d85ee6242937c4a2b1f78985178dda4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_76:0:2805:2047_1400x0_80_0_0_7b9979ca0ad4eeb6f8dbb8eae80f332a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_456:0:2503:2047_1400x0_80_0_0_2c5e367ec6fe7363d200d914ed7021a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19

10:39 16.06.2020
171
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 500 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 16.06.20. Всего на лечении: 1094, из них с диагнозами: внебольничная пневмония, предположительно вирусной этиологии: 1051, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 503, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 32. В ОРИТ: 140. На ИВЛ: 52", - написал он в Facebook.
Он добавил, что за сутки в больницу поступило 104 человек, выписаны - 135.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки коронавирус выявили у 8248 человек
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
В России за сутки коронавирус выявили у 8835 человек
Скорая помощь
Источник сообщил о четырех погибших при перестрелке в Назрани
Медик у машины скорой помощи
В России за сутки умерли 193 пациента с COVID-19
Горно-Алтайск
В Республике Алтай вопреки ограничениям проводят массовые мероприятия
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Москве выявили 1416 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве возобновили работу парки
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением коронавируса
Медики на крыльце красной зоны
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
В центре Гамалеи рассказали, сколько займут испытания вакцины от COVID-19
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Власти Британии одобрили первое лекарство против COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния