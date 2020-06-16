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Горбачев-фонд: вакцина от COVID-19 должна стать достоянием каждой страны
Вакцина против нового коронавируса, когда она будет разработана, должна стать достоянием каждой страны в равной степени, поскольку обеспечение безопасности... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, горбачев-фонд, в мире

Горбачев-фонд: вакцина от COVID-19 должна стать достоянием каждой страны

10:36 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПробирка с препаратом
Пробирка с препаратом
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пробирка с препаратом. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Вакцина против нового коронавируса, когда она будет разработана, должна стать достоянием каждой страны в равной степени, поскольку обеспечение безопасности возможно лишь, если государства будут действовать сообща, заявляют в Международном фонде социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд).
Коллектив под руководством основателя фонда, экс-президента СССР Михаила Горбачева подготовил доклад "Пандемия как вызов и новое мышление в XXI веке", в котором авторы размышляют о влиянии пандемии COVID-19 на мировую политику. Эксперты считают особенно актуальным в нынешних условиях принцип неделимости безопасности: "необходимо, чтобы собственная безопасность каждого государства сочеталась с такой же безопасностью всех остальных членов мирового сообщества".
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"Неделимость безопасности стала ещё более очевидна в связи с тем, что на переднем крае борьбы за безопасность находятся сегодня врачи и ученые, профессии которых не знают границ и национальных различий. Как только будет получена вакцина против коронавируса, она должна стать достоянием каждой страны в равной степени именно потому, что обеспечение безопасности возможно лишь в том случае, если страны и народы будут действовать все вместе", - говорится в докладе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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