Горбачев-фонд: вакцина от COVID-19 должна стать достоянием каждой страны

Коллектив под руководством основателя фонда, экс-президента СССР Михаила Горбачева подготовил доклад "Пандемия как вызов и новое мышление в XXI веке", в котором авторы размышляют о влиянии пандемии COVID-19 на мировую политику. Эксперты считают особенно актуальным в нынешних условиях принцип неделимости безопасности: "необходимо, чтобы собственная безопасность каждого государства сочеталась с такой же безопасностью всех остальных членов мирового сообщества".

"Неделимость безопасности стала ещё более очевидна в связи с тем, что на переднем крае борьбы за безопасность находятся сегодня врачи и ученые, профессии которых не знают границ и национальных различий. Как только будет получена вакцина против коронавируса, она должна стать достоянием каждой страны в равной степени именно потому, что обеспечение безопасности возможно лишь в том случае, если страны и народы будут действовать все вместе", - говорится в докладе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.