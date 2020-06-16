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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572985597.html
В Москве выявили 1416 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1416, Подмосковье - 694, Иркутской области - 319, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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ханты-мансийский автономный округ
москва
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1400x0_80_0_0_003984890b632d4b99dcf1a0b90f0f41.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, московская область (подмосковье), происшествия

В Москве выявили 1416 новых случаев заражения коронавирусом

10:33 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1416, Подмосковье - 694, Иркутской области - 319, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.
"Распределение по субъектам: Москва - 1416, Московская область - 694, Иркутская область - 319", - говорится в сообщении.
Также 234 новых случая зарегистрированы в Санкт-Петербурге, 231 - в Свердловской области, 220 - в Ханты-Мансийском автономном округе.
Наименьшее число случаев за сутки - в Ненецком автономном округе, Республике Алтай и Еврейской автономной области - по четыре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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