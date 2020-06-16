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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572985489.html
В России за сутки умерли 193 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 193 человека с COVID-19, за все время - 7284, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки умерли 193 пациента с COVID-19

10:32 16.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В России за сутки умерли 193 человека с COVID-19, за все время - 7284, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 193 летальных случая... За весь период по России умерли 7284 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 54 человека умерли в Санкт-Петербурге, 52 - в Москве, 12 - в Подмосковье, 10 - в Пермском крае
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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