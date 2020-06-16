"Роснано" и "Ростех" поставят IP-камеры в образовательные учреждения

Поставки систем видеонаблюдения российской разработки начались в 2019 году в рамках реализации на программы "Цифровая экономика". Общий объем поставки в 10 регионах России составил более 28 тысяч камер в 1,5 тысячи общеобразовательных учебных заведений.

"До 2024 года министерство просвещения планирует оснастить системами безопасности более 43 тысяч общеобразовательных учреждений в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда", входящего в нацпроект "Образование". Камеры планируется использовать для контроля безопасности на входе и выходе из школы, а также для видеонаблюдения в классах, что позволит обеспечить безопасность на уроках и транслировать их для удаленного обучения", - говорится в сообщении.