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"Роснано" и "Ростех" поставят IP-камеры в образовательные учреждения
Портфельная компания фонда "Роснано" "Элвис-НеоТек" совместно с "Национальным центром информатизации" (входит в ГК "Ростех") поставят более 43 тысяч IP-камер... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:17
ростех
роснано
технологии
общество
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И это демократия, это нормальная система? это до чего нас власть довела когда это было что в школах могут устроить что угодно, и орем все время Путин,Путин.
22
А так то ничего ни кого не смущает? Ну хотя бы то что такие камеры уже есть и в мире уже много стран которые практикуют работу школьников на "читалках". Вы дать круглое колесо за идею века решили, за деньги налогоплательщиков!
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ростех, роснано, технологии, общество

"Роснано" и "Ростех" поставят IP-камеры в образовательные учреждения

10:28 16.06.2020 (обновлено: 20:17 16.06.2020)
6694
© РИА Новости / Евгений БиятовКамера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Портфельная компания фонда "Роснано" "Элвис-НеоТек" совместно с "Национальным центром информатизации" (входит в ГК "Ростех") поставят более 43 тысяч IP-камер для образовательных учреждений, говорится в сообщении фонда.
Поставки систем видеонаблюдения российской разработки начались в 2019 году в рамках реализации на программы "Цифровая экономика". Общий объем поставки в 10 регионах России составил более 28 тысяч камер в 1,5 тысячи общеобразовательных учебных заведений.
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"До 2024 года министерство просвещения планирует оснастить системами безопасности более 43 тысяч общеобразовательных учреждений в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда", входящего в нацпроект "Образование". Камеры планируется использовать для контроля безопасности на входе и выходе из школы, а также для видеонаблюдения в классах, что позволит обеспечить безопасность на уроках и транслировать их для удаленного обучения", - говорится в сообщении.
"Камеры российской разработки позволяют гарантировать превосходные характеристики получаемого видеоизображения и ослабить зависимость от зарубежных разработок и поставок оборудования. Теперь продукция индустриального уровня стала доступна для массового применения в российских школах", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Элвис-НеоТек" Александра Ракутина.
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РостехРоснаноТехнологииОбщество
Популярные комментарии
И это демократия, это нормальная система? это до чего нас власть довела когда это было что в школах могут устроить что угодно, и орем все время Путин,Путин.
16 июня, 13:33
Cт Прапор СССР
453613
А так то ничего ни кого не смущает? Ну хотя бы то что такие камеры уже есть и в мире уже много стран которые практикуют работу школьников на "читалках". Вы дать круглое колесо за идею века решили, за деньги налогоплательщиков!
16 июня, 12:22
Polikarpovich-polikarp Полли
252336
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