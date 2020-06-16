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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1572984964.html
Более 750 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
Более 750 тысяч москвичей уже подали заявки на участие в электронном голосовании, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы во вторник. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:54
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Более 750 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании

10:23 16.06.2020 (обновлено: 14:54 16.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнформация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 750 тысяч москвичей уже подали заявки на участие в электронном голосовании, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы во вторник.
Днем ранее на сайте ЦИК сообщалось, что заявки оформили более 525,5 тысяч москвичей.
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"Заявку на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию подал уже 754 081 москвич. Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня", - говорится в материале.

Отмечается, что электронное голосование начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале, а завершится 30 июня в 20:00.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов: Москвы и Нижегородской области.
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
01:04Голосование по поправкам в Конституцию
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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