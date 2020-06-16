Более 750 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 750 тысяч москвичей уже подали заявки на участие в электронном голосовании, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы во вторник.
Днем ранее на сайте ЦИК сообщалось, что заявки оформили более 525,5 тысяч москвичей.
"Заявку на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию подал уже 754 081 москвич. Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня", - говорится в материале.
Отмечается, что электронное голосование начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале, а завершится 30 июня в 20:00.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов: Москвы и Нижегородской области.