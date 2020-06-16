В Югре число случаев COVID-19 приблизилось к пяти тысячам

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 220 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах. 4973 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что только в половине случаев известен круг контактов заразившихся. Кроме того, в штабе уточнили, что каждый восьмой из подтвержденных за сутки случаев - завозной.