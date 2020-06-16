В Югре число случаев COVID-19 приблизилось к пяти тысячам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе приблизилось к 5 тысячам после того, как за минувшие сутки в Югре выявили еще 220 заразившихся, следует из данных регионального оперативного штаба.
"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 220 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах. 4973 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что только в половине случаев известен круг контактов заразившихся. Кроме того, в штабе уточнили, что каждый восьмой из подтвержденных за сутки случаев - завозной.
Таким образом, показатель заболеваемости за минувшие сутки близок к максимальному для региона - в воскресенье оперативный штаб сообщал о рекордных 229 новых случаях COVID-19 в Югре.
Глава региона Наталья Комарова ранее объявила, что режим обязательной самоизоляции в автономном округе продлевается до 23 июня включительно.
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