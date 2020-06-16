https://ria.ru/20200616/1572984883.html
В Крыму за сутки выявили 15 случаев COVID-19
В Крыму за сутки выявлено пятнадцать новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:21
2020-06-16T10:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
республика крым
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республика крым
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_0:193:3071:1920_1400x0_80_0_0_e9977bcdaf3d3c72a4f8bf50e8d18076.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым