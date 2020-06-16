В Крыму за сутки выявили 15 случаев COVID-19

По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Таким образом, всего на текущий период в республике зарегистрирован 561 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 367 человек.