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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572984883.html
В Крыму за сутки выявили 15 случаев COVID-19
В Крыму за сутки выявлено пятнадцать новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым

В Крыму за сутки выявили 15 случаев COVID-19

10:21 16.06.2020
638
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. В Крыму за сутки выявлено пятнадцать новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 5 - при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Таким образом, всего на текущий период в республике зарегистрирован 561 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 367 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика Крым
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