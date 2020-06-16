В Тамбовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 16

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Женщина, госпитализированная с тяжелой двухсторонней пневмонией и находившаяся на аппарате ИВЛ, стала шестнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, следует из сообщения администрации региона.
По данным обладминистрации, 49-летняя жительница Тамбовского района была госпитализирована в центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на 17 день с момента госпитализации. По заключению патологоанатомического исследования, подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне бронхиальной астмы, гипертонической болезни", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что течение пневмонии у женщины осложнилось "прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких".
Всего в Тамбовской области зарегистрировано 4026 пациентов с COVID-19, выздоровели 1976.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.