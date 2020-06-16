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https://ria.ru/20200616/1572984834.html
В Тамбовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 16
Женщина, госпитализированная с тяжелой двухсторонней пневмонией и находившаяся на аппарате ИВЛ, стала шестнадцатым умершим пациентом с подтвержденной... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, тамбовский район, общество

В Тамбовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 16

10:21 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Женщина, госпитализированная с тяжелой двухсторонней пневмонией и находившаяся на аппарате ИВЛ, стала шестнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, следует из сообщения администрации региона.
По данным обладминистрации, 49-летняя жительница Тамбовского района была госпитализирована в центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
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"Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на 17 день с момента госпитализации. По заключению патологоанатомического исследования, подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне бронхиальной астмы, гипертонической болезни", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что течение пневмонии у женщины осложнилось "прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких".
Всего в Тамбовской области зарегистрировано 4026 пациентов с COVID-19, выздоровели 1976.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьТамбовский районОбщество
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