В Тамбовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 16

"Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на 17 день с момента госпитализации. По заключению патологоанатомического исследования, подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне бронхиальной астмы, гипертонической болезни", - говорится в сообщении.