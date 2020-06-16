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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572984780.html
В Армении число случаев COVID-19 достигло 17 489
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 425 и достигло 17489, еще восемь человек скончались, сообщается во... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении число случаев COVID-19 достигло 17 489

10:18 16.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Ереване
Машина скорой помощи в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Машина скорой помощи в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 425 и достигло 17489, еще восемь человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В понедельник власти республики сообщали о 17064 подтвержденных случаях COVID-19 и 285 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
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"В Армении подтверждены 17489 случаев коронавируса. Вылечился 6571 пациент. Скончались 293 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10529 пациентов, проведены 85556 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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