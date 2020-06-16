В Армении число случаев COVID-19 достигло 17 489

ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 425 и достигло 17489, еще восемь человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В понедельник власти республики сообщали о 17064 подтвержденных случаях COVID-19 и 285 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 17489 случаев коронавируса. Вылечился 6571 пациент. Скончались 293 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10529 пациентов, проведены 85556 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.