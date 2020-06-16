https://ria.ru/20200616/1572984746.html
Аграрии Подмосковья дополнительно получат более 220 млн рублей
Более 220 миллионов рублей дополнительных средств выделят власти Московской области аграриям региона в условиях пандемии коронавирусной инфекции, говорится в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:18
2020-06-16T10:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости
. Более 220 миллионов рублей дополнительных средств выделят власти Московской области аграриям региона в условиях пандемии коронавирусной инфекции
, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.
"Аграриям региона будет оказана поддержка в размере 222,4 миллиона рублей. Из них 48,4 миллиона пойдут на стимулирование производства молока, 62,3 миллиона рублей – на проведение комплекса агротехнологических работ, 50 миллионов - поддержку племенного животноводства. Около 42 миллионов планируется на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным для производства пищевых продуктов. И около 20 миллионов рублей предусмотрено на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он добавил, что помимо субсидий будут расширены направления субсидируемых из областного бюджета краткосрочных кредитов.
Ранее глава Минсельхозпрода региона сообщал, что с начала года более 130 аграриев Подмосковья получили поддержку в виде 2 миллиардов рублей субсидий. Всего в этом году общий объем господдержки сельскохозяйственной отрасли Подмосковья составит 7 миллиардов рублей.