Аграрии Подмосковья дополнительно получат более 220 млн рублей

"Аграриям региона будет оказана поддержка в размере 222,4 миллиона рублей. Из них 48,4 миллиона пойдут на стимулирование производства молока, 62,3 миллиона рублей – на проведение комплекса агротехнологических работ, 50 миллионов - поддержку племенного животноводства. Около 42 миллионов планируется на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным для производства пищевых продуктов. И около 20 миллионов рублей предусмотрено на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.