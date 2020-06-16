Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в колонию другого региона

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Осужденный экс-мэр Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев переведен из колонии в Приморье в исправительное учреждение другого региона, так как условия его пребывания были "ослаблены", сообщает Генпрокуратура РФ.

Генеральная прокуратура РФ провела проверку исполнения наказания в отношении бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и его брата Андрея Пушкарева.

"В ходе проверки установлено, что в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ФСИН России своих обязанностей были ослаблены условия пребывания Игоря Пушкарева в следственном изоляторе и отбывания им наказания в колонии на территории Приморского края . Более того, при направлении бывшего мэра Владивостока в исправительную колонию на территории городского округа Спасск-Дальний ФСИН России не учтено, что там же находится подконтрольное ему и членам его семьи градообразующее предприятие АО "Спасскцемент". Родственники многих сотрудников колонии трудоустроены на это предприятие и фактически находятся в зависимом от осужденного положении", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГП, Пушкарев длительное время "обладал властными полномочиями в этом городе в связи с пребыванием на различных должностях". "Располагая широким кругом знакомств и связей с чиновниками в регионе, он был способен их использовать, чтобы допускаемые им нарушения условий отбывания наказания не были вскрыты и оставались без предусмотренных законом мер реагировании", - отмечает ведомство.

Также проверка установила, что " Андрей Пушкарев после вынесения приговора формально трудоустроился на должность консультанта в ООО "Востокцемент", то есть именно в ту организацию, которая им использовалась для преступного обогащения", говорится в сообщении. При этом он по-прежнему продолжал решать в нем ключевые экономические и правовые вопросы, влиять на управление, отмечает ГП.

"В связи с выявленными нарушениями заместителем генерального прокурора РФ внесено представление в ФСИН России. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования Игорь Пушкарев переведен в исправительную колонию строгого режима в другой субъект РФ. В отношении его брата – Андрея Пушкарева - принято решение о незачете отбытого им с октября 2019 г. по март 2020 г. наказания в виде запрета на управление коммерческими организациями", - отмечает ведомство.

Также проверена деятельность филиала уголовно-исполнительной инспекции Владивостока, в которой состоит на учете Андрей Пушкарев. Директору ООО "Востокцемент" внесено представление о недопустимости нарушения приговора суда. Руководство этого предприятия уволило Андрея Пушкарева 29 мая. За допущенные нарушения в работе пять сотрудников ГУФСИН России по Приморскому краю привлечены к дисциплинарной ответственности.

В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.