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Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в колонию другого региона
Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев переведен из колонии в Приморье в исправительное учреждение другого региона, так как условия его пребывания были... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:16
андрей пушкарев
дело мэра владивостока
игорь пушкарев
владивосток
происшествия
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андрей пушкарев, дело мэра владивостока, игорь пушкарев, владивосток, происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в колонию другого региона

10:16 16.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев переведен из колонии в Приморье в исправительное учреждение другого региона, так как условия его пребывания были "ослаблены", сообщает Генпрокуратура РФ.
Генеральная прокуратура РФ провела проверку исполнения наказания в отношении бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и его брата Андрея Пушкарева.
"В ходе проверки установлено, что в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ФСИН России своих обязанностей были ослаблены условия пребывания Игоря Пушкарева в следственном изоляторе и отбывания им наказания в колонии на территории Приморского края. Более того, при направлении бывшего мэра Владивостока в исправительную колонию на территории городского округа Спасск-Дальний ФСИН России не учтено, что там же находится подконтрольное ему и членам его семьи градообразующее предприятие АО "Спасскцемент". Родственники многих сотрудников колонии трудоустроены на это предприятие и фактически находятся в зависимом от осужденного положении", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным ГП, Пушкарев длительное время "обладал властными полномочиями в этом городе в связи с пребыванием на различных должностях". "Располагая широким кругом знакомств и связей с чиновниками в регионе, он был способен их использовать, чтобы допускаемые им нарушения условий отбывания наказания не были вскрыты и оставались без предусмотренных законом мер реагировании", - отмечает ведомство.
Также проверка установила, что "Андрей Пушкарев после вынесения приговора формально трудоустроился на должность консультанта в ООО "Востокцемент", то есть именно в ту организацию, которая им использовалась для преступного обогащения",  говорится в сообщении. При этом он по-прежнему продолжал решать в нем ключевые экономические и правовые вопросы, влиять на управление, отмечает ГП.
"В связи с выявленными нарушениями заместителем генерального прокурора РФ внесено представление в ФСИН России. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования Игорь Пушкарев переведен в исправительную колонию строгого режима в другой субъект РФ. В отношении его брата – Андрея Пушкарева - принято решение о незачете отбытого им с октября 2019 г. по март 2020 г. наказания в виде запрета на управление коммерческими организациями", - отмечает ведомство.
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Также проверена деятельность филиала уголовно-исполнительной инспекции Владивостока, в которой состоит на учете Андрей Пушкарев. Директору ООО "Востокцемент" внесено представление о недопустимости нарушения приговора суда. Руководство этого предприятия уволило Андрея Пушкарева 29 мая. За допущенные нарушения в работе пять сотрудников ГУФСИН России по Приморскому краю привлечены к дисциплинарной ответственности.
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Как доказало следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Общий ущерб следствие оценивало в сотни миллионов рублей, а в конечном итоге он превысил миллиард.
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Андрей ПушкаревДело мэра ВладивостокаИгорь ПушкаревВладивостокПроисшествия
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