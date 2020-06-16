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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572984635.html
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:09
распространение нового коронавируса
россия
андрей кутепов
общество
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https://ria.ru/20200615/1572935545.html
Предлагаю сократить сенаторов, Думских деятелей и чиновничий аппарат, для экономии бюджетных средств.
1126
У него есть полное право сократить Новогодние праздники СЕБЕ!!! А наши оставь в покое!!!
930
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, андрей кутепов, общество

В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

10:14 16.06.2020 (обновлено: 12:09 16.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПразднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19.

"Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Соответствующий законопроект Кутепов направил на отзыв в Минтруд.
Парламентарий напомнил, что с конца марта многих сотрудников перевели на неполный рабочий день или на другой свободный график, однако работодатели по-прежнему были обязаны выплачивать им зарплату, даже "при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении". При этом некоторые предприятия и организации не возобновили работу и после майских праздников, так как снятие режима ограничений, введенных из-за COVID-19, во всех регионах проходит по-разному.
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В то же время режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, поэтому руководитель не может отказать сотрудникам в очередном оплачиваемом отпуске.
Сенатор отметил, что, согласно производственному календарю, в 2020 году россияне должны были работать всего 247 дней, а отдыхать — 118 (включая все выходные и праздники). По факту из-за коронавируса, а также с учетом 1 июля, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию, и дня проведения Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (24 июня) выходных будет 120, а дополнительных нерабочих — 27.
"Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%", — подытожил Кутепов.
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11:59
Из-за распространения коронавируса и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки ранее Владимир Путин установил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Позже он продлил этот режим до 30 апреля. Также выходными были объявлены 6-8 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
290401882121364
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Распространение нового коронавирусаРоссияАндрей КутеповОбщество
Популярные комментарии
Предлагаю сократить сенаторов, Думских деятелей и чиновничий аппарат, для экономии бюджетных средств.
16 июня, 10:24
PIPetr Io
10811032228
У него есть полное право сократить Новогодние праздники СЕБЕ!!! А наши оставь в покое!!!
16 июня, 10:21
tturab2000
8691111345
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