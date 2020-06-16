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В Алтайском онкодиспансере сняли карантин
Карантин полностью сняли в Алтайском онкодиспансере, все закрытые ранее отделения возобновили госпитализацию пациентов, сообщают сегодня в правительстве края. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:14
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), заринск, алтайский край, барнаул, общество

В Алтайском онкодиспансере сняли карантин

10:14 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в больнице
Врачи в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в больнице. Архивное фото
БАРНАУЛ, 16 июн - РИА Новости. Карантин полностью сняли в Алтайском онкодиспансере, все закрытые ранее отделения возобновили госпитализацию пациентов, сообщают сегодня в правительстве края.
"С 15 июня все закрытые ранее отделения Алтайского краевого онкологического диспансера возобновили плановую госпитализацию пациентов. Распоряжение об отмене карантина по коронавирусу выдано управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю", - говорится в сообщении.
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В Алтайском онкодиспансере коронавирусом заразились порядка 70 человек. Это и медики, и пациенты. Позже от коронавируса скончался заведующий отделом контроля и качества диспансера Сергей Ходоренко. В связи со вспышкой заболевания полностью закрыли клиническую базу на улице Никитина в Барнауле, а также ряд отделений на Змеиногорском тракте.
"Для профилактики повторной вспышки коронавирусной инфекции в краевом онкодиспансере приняты беспрецедентные ограничительные меры. На двух базах клиники оборудованы семь постов термометрии, для медперсонала и пациентов введен обязательный масочный режим. Каждые три часа во всех диагностических и лечебных кабинетах, а также местах общего пользования проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Ежедневно три раза за смену проводится обработка спецраствором входных групп всех корпусов диспансера", - сообщают в правительстве Алтайского края.
Накануне замначальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина сообщила на пресс-конференции, что во время вспышки коронавируса пациентов выписывали из онкодиспансера, не дожидаясь результатов анализов на COVID-19. В итоге десять зараженных человек уехали к своим семьям. Такие случаи произошли с жителями Мамонтовского, Завьяловского, Рубцовского районов, а также города Заринска.
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