В Алтайском онкодиспансере сняли карантин

"Для профилактики повторной вспышки коронавирусной инфекции в краевом онкодиспансере приняты беспрецедентные ограничительные меры. На двух базах клиники оборудованы семь постов термометрии, для медперсонала и пациентов введен обязательный масочный режим. Каждые три часа во всех диагностических и лечебных кабинетах, а также местах общего пользования проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Ежедневно три раза за смену проводится обработка спецраствором входных групп всех корпусов диспансера", - сообщают в правительстве Алтайского края.