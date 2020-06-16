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В Тбилиси пожар на рынке охватил около четырех тысяч "квадратов"
Возникший в понедельник пожар на продуктово-вещевом рынке на окраине Тбилиси охватил до 4 тысяч квадратных метров территории, в основном магазины склада, заявил РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:11
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тбилиси, в мире

В Тбилиси пожар на рынке охватил около четырех тысяч "квадратов"

10:11 16.06.2020
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© Sputnik / StringerПожар на продуктово-вещевом рынке на окраине Тбилиси охватил
Пожар на продуктово-вещевом рынке на окраине Тбилиси охватил
© Sputnik / Stringer
Пожар на продуктово-вещевом рынке на окраине Тбилиси охватил
ТБИЛИСИ, 16 июн - РИА Новости. Возникший в понедельник пожар на продуктово-вещевом рынке на окраине Тбилиси охватил до 4 тысяч квадратных метров территории, в основном магазины склада, заявил руководитель пожарно-спасательной Службы Отар Кереселидзе журналистам.
Пожар возник в понедельник вечером на рынке, причины возгорания неизвестны. Над тушением огня работали около 130 пожарных, по данным МВД, пострадавших нет. По делу ведется расследование.
© Sputnik / StringerПожар на продуктово-вещевом рынке на окраине Тбилиси охватил
Пожар на продуктово-вещевом рынке на окраине Тбилиси охватил
© Sputnik / Stringer
Пожар на продуктово-вещевом рынке на окраине Тбилиси охватил
"Пожар полностью ликвидирован, сгорело до 4 тысяч квадратных метров магазинов склада. С целью безопасности на месте остаются три пожарные машины", - заявил Кереселидзе.
По его словам, соответствующие службы работают над установлением истинной причины возгорания.
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