В Приморье продлили арест рыбака из КНДР, напавшего на пограничника

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Находкинский городской суд в Приморье во вторник продлил арест на 6 месяцев еще одному из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, и отложил рассмотрение дела на 3 июля, сообщил РИА Новости представитель суда.

По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР , экипаж которого незаконно ловил кальмара. По данным СК , при задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое обвиняемых нанесли деревянными палками множество ударов трем военнослужащим, причинив им вред здоровью средней тяжести, отмечало следствие. В отношении трех рыбаков дела были переданы в суд. Расследование уголовного дела против остальных 14 иностранцев находится на завершающей стадии.

В понедельник началось рассмотрение уголовного дела в отношении одного из рыбаков, ему продлили арест на 4 месяца, а заседание отложили на 2 июля. Во вторник судья начал рассматривать дело в отношении второго корейца.

"Заседание отложено на 3 июля. Срок содержания под стражей продлен на 6 месяцев", - сказал собеседник.

Рассмотрение дел в отношении третьего иностранца назначено на 17 июня в 15.30 (08.30 мск).

В сентябре 2019 года сообщалось, что в Приморье в исключительной экономической зоне РФ браконьеры при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.