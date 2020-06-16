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В Приморье продлили арест рыбака из КНДР, напавшего на пограничника
Находкинский городской суд в Приморье во вторник продлил арест на 6 месяцев еще одному из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:09
японское море
следственный комитет россии (ск рф)
кндр
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японское море, следственный комитет россии (ск рф), кндр, происшествия

В Приморье продлили арест рыбака из КНДР, напавшего на пограничника

10:09 16.06.2020
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Статуя Фемиды в суде
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Находкинский городской суд в Приморье во вторник продлил арест на 6 месяцев еще одному из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, и отложил рассмотрение дела на 3 июля, сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. По данным СК, при задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое обвиняемых нанесли деревянными палками множество ударов трем военнослужащим, причинив им вред здоровью средней тяжести, отмечало следствие. В отношении трех рыбаков дела были переданы в суд. Расследование уголовного дела против остальных 14 иностранцев находится на завершающей стадии.
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
20 сентября 2019, 12:55
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
В понедельник началось рассмотрение уголовного дела в отношении одного из рыбаков, ему продлили арест на 4 месяца, а заседание отложили на 2 июля. Во вторник судья начал рассматривать дело в отношении второго корейца.
"Заседание отложено на 3 июля. Срок содержания под стражей продлен на 6 месяцев", - сказал собеседник.
Рассмотрение дел в отношении третьего иностранца назначено на 17 июня в 15.30 (08.30 мск).
В сентябре 2019 года сообщалось, что в Приморье в исключительной экономической зоне РФ браконьеры при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России.
Катер береговой охраны приморских пограничников в Японском море
17 сентября 2019, 20:11Сказано в эфире
Эксперты прокомментировали инцидент с браконьерами в Японском мореПри задержании браконьеров из КНДР в российской акватории Японского моря были ранены трое пограничников. В эфире радио Sputnik эксперты рассказали о влиянии таких инцидентов на ситуацию в Японском море и способах борьбы с нарушителями.
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Японское мореСледственный комитет России (СК РФ)КНДРПроисшествия
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