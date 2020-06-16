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Россия предоставила Турции два самолета-амфибии для тушения пожаров
Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:08
россия
бе-200
турция
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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россия, бе-200, турция, в мире

Россия предоставила Турции два самолета-амфибии для тушения пожаров

10:08 16.06.2020
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© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяСамолет-амфибия Бе-200
Самолет-амфибия Бе-200
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
Самолет-амфибия Бе-200. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").
Просьба об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами поступила от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Самолеты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами в течение четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.
"Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республики. Подписание договора услуг и отправка самолетов были организованы ОАК при содействии министерства промышленности и торговли России, МЧС России и активной поддержке представительства госкорпорации "Ростех" в Анкаре", - говорится в сообщении.
Как отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, Бе-200 "себя зарекомендовал в ходе тушения пожаров и спасательных операций в Европе и Юго-Восточной Азии. "Бе-200ЧС - экспортно-ориентированный продукт, он вызывает большой интерес у иностранных заказчиков. Совместная работа с турецкими партнерами показывает, что у нас может быть хороший потенциал для развития сотрудничества, в том числе в вопросах поставки самолетов в интересах обновления парка противопожарной службы Турции", - добавил Слюсарь.
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В сентябре прошлого года правительство Ростовской области сообщало, что турецкая делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства страны, посетившая Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева (ТАНТК), заинтересовалась возможностью приобретения производимых там Бе-200. Итогом встречи стали переговоры о возможных поставках в Турцию самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.
Бе-200ЧС – единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров, может взять на борт 12 тонн воды, имеет большую производительность по количеству сбросов воды за один час. При расстоянии "аэродром – пожар" - 100 км и "аэродром – водоем" - 10 км за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
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РоссияБе-200ТурцияВ мире
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