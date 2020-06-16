Россия предоставила Турции два самолета-амфибии для тушения пожаров

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Два российских самолета-амфибии Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").

Просьба об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами поступила от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Самолеты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами в течение четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.

"Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республики. Подписание договора услуг и отправка самолетов были организованы ОАК при содействии министерства промышленности и торговли России, МЧС России и активной поддержке представительства госкорпорации "Ростех" в Анкаре", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, Бе-200 "себя зарекомендовал в ходе тушения пожаров и спасательных операций в Европе и Юго-Восточной Азии. "Бе-200ЧС - экспортно-ориентированный продукт, он вызывает большой интерес у иностранных заказчиков. Совместная работа с турецкими партнерами показывает, что у нас может быть хороший потенциал для развития сотрудничества, в том числе в вопросах поставки самолетов в интересах обновления парка противопожарной службы Турции", - добавил Слюсарь.

В сентябре прошлого года правительство Ростовской области сообщало, что турецкая делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства страны, посетившая Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева (ТАНТК), заинтересовалась возможностью приобретения производимых там Бе-200. Итогом встречи стали переговоры о возможных поставках в Турцию самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.