https://ria.ru/20200616/1572984156.html
В Астраханской области сел на мель сухогруз, следовавший в Иран
Сухогруз "Голден Роуз", следовавший в Иран с зерном, сел на мель в Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:05
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