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В Астраханской области сел на мель сухогруз, следовавший в Иран
Сухогруз "Голден Роуз", следовавший в Иран с зерном, сел на мель в Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:05
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В Астраханской области сел на мель сухогруз, следовавший в Иран

10:05 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинСухогруз идет по реке
Сухогруз идет по реке
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Сухогруз идет по реке . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн – РИА Новости. Сухогруз "Голден Роуз", следовавший в Иран с зерном, сел на мель в Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону.
"В 7:30 (6:30 мск) в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Голден Роуз", - говорится в сообщении.
Судно с зерном следовало по маршруту морской порт Астрахань – порт Амирабад (республика Иран).
Судно пробоин не получило, разлива нефтепродуктов не произошло.
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