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Религия и мировоззрение
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Дети с нарушением речи в РФ смогут общаться с помощью приложения "Аутизм"
Российские разработчики выпустили новую версию бесплатного приложения-коммуникатора для мобильных платформ "Аутизм: Общение", которая поможет в общении детям и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Дети с нарушением речи в РФ смогут общаться с помощью приложения "Аутизм"

12:00 16.06.2020
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© Depositphotos / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном
© Depositphotos / Kobyakov
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские разработчики выпустили новую версию бесплатного приложения-коммуникатора для мобильных платформ "Аутизм: Общение", которая поможет в общении детям и взрослым людям с различными нарушениями функции речи, сообщили создатели приложения.
"Приложение помогает детям с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями в развитии учиться и общаться с родителями и окружающим миром. Обновленный функционал также позволяет использовать приложение как средство общения с неговорящими людьми с церебральным параличом, после инсультов и в других состояниях, сопровождающихся нарушениями функции речи", - говорится в совместном пресс-релизе Центра реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир" и Фонда поддержки исторических и культурных исследований "Истоки".
По словам основателя центра "Наш солнечный мир" Игоря Шпицберга, главная задача нового приложения - помочь в общении людям, которые не могут говорить самостоятельно.
"По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 160-й ребенок в мире имеет аутизм. В США эти показатели еще выше - каждый 54-й. Причем цифры с каждым годом растут. Многие из таких детей все понимают, но говорить, к сожалению, не могут. Приложение "Аутизм: общение" открывает для них возможность общения с родными и педагогами, дает шанс на успешную социализацию", - сказал Шпицберг, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Стартовая версия коммуникатора "Аутизм: Общение", созданная специалистами центра "Наш солнечный мир" в 2012 году в сотрудничестве с ведущим экспертом по прикладному анализу поведения Юлией Эрц, стала первым в мире приложением на русском языке, способным помочь ребенку с аутизмом общаться с окружающими и развивать навыки нормальной, произвольной речи. По оценкам разработчиков, за прошедшие несколько лет "Аутизм: общение" стало подспорьем во многих семьях, где растут дети с расстройствами аутистического спектра - не только в России, но и за рубежом.
Новая версия приложения, сохранив весь заложенный ранее функционал, приобрела дополнительные возможности. Так, любой родитель или специалист теперь сможет использовать для общения с неговорящим ребенком не только стандартный набор карточек с изображениями предметов и явлений, но и добавлять свои варианты (фотографировать и самостоятельно озвучивать), используя в диалоге с ребенком те предметы и объекты, которые именно ему необходимо изучить. Кроме того, "Аутизм: общение" позволяет не только обозначать желаемые предметы, но и составлять полноценные предложения-просьбы или обращения.
По словам Шпицберга, новые функции открывают возможность использовать приложение не только для детей с аутизмом и другими нарушениями в развитии, но и для любых людей, не имеющих возможности говорить. "Это могут быть дети и взрослые с церебральным параличом, последствиями травм или инсульта, просто пожилые люди с нарушениями речи. Вторую версию нашего приложения мы создавали с учетом опыта социальных работников, контактирующих с такими людьми", - сообщил основатель центра.
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