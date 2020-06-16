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В Дагестане шесть человек пострадали в конфликте во временном лагере
Три полицейских и три гражданина Азербайджана пострадали в результате конфликта, который произошел в пункте временного размещения в Дагестане, сообщил РИА... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:52
беспорядки во временном лагере в дагестане
распространение нового коронавируса
дербентский район
азербайджан
происшествия
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дербентский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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беспорядки во временном лагере в дагестане, дербентский район, азербайджан, происшествия

В Дагестане шесть человек пострадали в конфликте во временном лагере

10:03 16.06.2020 (обновлено: 10:52 16.06.2020)
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© Фото : предоставлено министерством туризма ДагестанаДербент
Дербент
© Фото : предоставлено министерством туризма Дагестана
МАХАЧКАЛА, 16 июн — РИА Новости. Три полицейских и три гражданина Азербайджана пострадали в результате конфликта, который произошел в пункте временного размещения в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Дербентского района.
Нескольких человек задержали.
По информации исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шахиева, в ночь на вторник граждане Азербайджана напали на четырех сотрудников правоохранительных органов, кидались в них камнями и разбили машины, из-за того что не могут вернуться домой.
По словам собеседника агентства, сейчас обстановка в палаточном лагере спокойная.
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Распространение нового коронавирусаБеспорядки во временном лагере в ДагестанеДербентский районАзербайджанПроисшествия
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