https://ria.ru/20200616/1572984042.html
В Дагестане шесть человек пострадали в конфликте во временном лагере
Три полицейских и три гражданина Азербайджана пострадали в результате конфликта, который произошел в пункте временного размещения в Дагестане, сообщил РИА... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:03
2020-06-16T10:52
беспорядки во временном лагере в дагестане
распространение нового коронавируса
дербентский район
азербайджан
происшествия
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дербентский район
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки во временном лагере в дагестане, дербентский район, азербайджан, происшествия